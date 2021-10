Wrocław. Trzeci policjant wydalony ze służby w związku ze śmiercią Dmytra Nikiforenki

Zobacz wideo

Do tragedii doszło 30 lipca. Okoliczności śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy ujawniła "Gazeta Wyborcza". Z informacji dziennikarzy wynikało, że 25-letni Dmytro w izbie wytrzeźwień miał być "rażony gazem, okładany pięściami i pałką oraz duszony przez policjantów i pracownika izby". W sprawie śmierci mężczyzny wszczęto śledztwo, które zostało przeniesione do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, a w ostatnich dniach poza obręb dolnośląski - aż do Szczecina.

REKLAMA

Pierwszy policjant został zwolniony 10 września - nastąpiło w trybie określonym w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, tj. gdy wymaga tego ważny interes służby.

"Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu uznał, że zachodzą wątpliwości dotyczące spełniania przez funkcjonariusza ustawowych wymogów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o Policji warunkujących możliwość pełnienia służby w policji, jak również policjant sprzeniewierzył się zobowiązaniu określonemu w art. 27 ust. 1 ustawy o Policji tj. rocie ślubowania policjantów, nie reagując na niezgodne z przepisami użycie środków przymusu bezpośredniego przez innych funkcjonariuszy" - napisano wówczas w komunikacie.

Drugi z policjantów został zwolniony ze służby 23 września 2021 r., a trzeci w październiku. Wobec dwóch pozostałych funkcjonariuszy biorących udział w tej interwencji, którzy zostali zawieszeni, prowadzone są postępowania dyscyplinarne.