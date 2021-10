"ZostajeMY w Unii". Protesty w całej Polsce w obronie obecności w Unii Europejskiej

Zobacz wideo

Po czwartkowym orzeczeniu TK, którym kieruje Julia Przyłębska, o wyższości prawa polskiego nad unijnym, Donald Tusk wezwał do zamanifestowania poparcia dla pozostania Polski w UE. "Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać" - napisał na Twitterze. Na ulice wyjdą jednak nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale także ponad 100 innych miast.

REKLAMA

W Lublinie demonstracja rozpocznie się również o godzinie 18. Protest jest zaplanowany przed siedzibą biur PiS w samym centrum miasta. Organizatorzy piszą, aby uczestnicy manifestacji wzięli ze sobą polskie i unijne flagi.

Z kolei w Krakowie manifestacja na Rynku zacznie się już o 16. Natomiast protest w Gdańsku zaplanowano na godz. 18. Manifestacja odbędzie się wokół fontanny neptuna, na Długim Targu. Tych, których łączą unijne wartości, zapraszała m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Demonstracja w Katowicach rozpocznie się o godz. 16 na rynku od strony Skarbka. Organizatorzy, czyli przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji, apelują, by wyjść na ulice z flagami Polski i Unii Europejskiej oraz w koszulkach z napisem "Konstytucja". W Rybniku na godzinę 18 na rynek zaprasza Strajk Kobiet. Protesty o 18.00 odbędą się też w Cieszynie i Tarnowskich Górach.

Protest przeciwko wyrokowi Trybunały Konstytucyjnego odbędzie się także w Bielsku-Białej. Początek o godz. 18 na placu Chrobrego.

Gdzie jeszcze odbędą się protesty?

Pełną listę miejscowości, w których odbędą się protesty, opublikował na swoim Facebooku Komitet Obrony Demokracji:

Berlin: Thielallee, 18.00

Biała Podlaska: pl. Wolności, 18.00

Białystok: Rynek Kościuszki, 18.00

Bielsko-Biała: pl. Chrobrego , 18.00

Bochnia: Rynek, 18.00

Bolesławiec: Rynek, 18.00

Brodnica: Duży Rynek, 18.00

Bruksela: Ambasada RP, 18.00

Brzesko: Rynek, 18.00

Bydgoszcz: Stary Rynek, 18.00

Chełm: pl. Łuczkowskiego, 16.00

Chrzanów: pl. Tysiąclecia, pod Orłem, 18.00

Cieszyn: Rynek, 18.00

Częstochowa: II Aleja NMP 24, 16.00

Dzierzgoń Stary: GOK, 18.00

Elbląg: Stary Rynek, 17.00

Ełk: Pl. Solidarności, 18.00

Gdańsk: Długi Targ, pod Fontanną Neptuna, 16.00

Gdynia: Skwer Kościuszki,18

Giżycko: Pasaż Portowy, 16.00

Gołdap: pl. Zwycięstwa, 16.00

Gorlice: Rynek, 18.00

Gorzów Wielkopolski: Stary Rynek, 18.00

Gromadka: koło stadionu Dino, 16.00

Gryfice: pl. Zwycięstwa, 18.00

Jelenia Góra: Ratusz, 18.00

Jeziorany: pl. Jedności Narodowej, 18.00

Kalisz: pl. Kilińskiego, 16.00

Katowice: Rynek, pod pomnikiem Harcerzy, 16.00

Kazimierza Wielka: parking za urzędem gminy, 18.00

Kędzierzyn-Koźle: pl. Rady Europy, 16

Kielce: Rynek, 18.00

Kluczbork: Rynek, 18.00

Kolonia: Konsulat Generalny RP, 18.00

Kołobrzeg: pl. Ratuszowy, 18.00

Koszalin: Rynek Staromiejski, 18.00

Kraków: Rynek, 16.00

Legnica: Rynek, 18.00

Londyn: Przed Ambasadą RP, godz. 18 czasu lokalnego

Lubaczów: Rynek, 18.00

Lubań: przed Sądem Rejonowym, 18

Lublin: Królewska, pod siedzibą PIS, 18.00

Luksemburg: przed Ambasadą RP, 18.00

Lyon: Konsulat RP, 18.00

Łódź: ul. Piotrkowska 143, pod siedzibą PIS, 18.00

Madryt: przed Konsulatem RP, 18

Międzyrzecz: pod Ratuszem, 18.00

Mikołów: Rynek, 18.00

Monachium: Konsulat RP, 18.00

Morąg: przed Ratuszem, 18.00

Mrągowo: pod Ratuszem, 18.00

Myślenice: Rynek, 18.00

Myślibórz: Rynek, 18.00

Nowy Dwór Gdański: plac pod ŻOK, 18.00

Nowy Jork: Konsulat RP, 12.00 czasu lokalnego

Nowy Sącz: pod Zegarem, 16.00

Nowy Targ: Rynek, 18.00

Nysa: obok Bramy Wieży Ziębickiej, 18.00

Olecko: pl. Wolności, 16.00

Oleśnica: Rynek, 18.00

Olsztyn: Stare Miasto, przy fontannie, 18.00

Oława: Rynek, 16.00

Opole: pl. Wolności, 16.00

Ostrołęka: Korczaka 4, 16.00

Ostrowiec Świętokrzyski: Rynek, 17.00

Ostrów Wielkopolski: Rynek, 16.00

Oświęcim: Rynek, 16.00

Paryż: przed Ambasadą RP, 18.00

Piaseczno: pod Ratuszem, 15.30

Piła: pl. Konstytucji 3 Maja, 18.00

Płock: przy Sądzie Rejonowym, 16.00

Poznań: pl. Wolności, 16.00

Przemyśl: Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego, 18.00

Puławy: pl. Chopina, 18.00

Radomsko: pl. 3 Maja, 17.00

Rybnik: Rynek, 18.00

Rzeszów: Rynek, 18.00

Sanok: Rynek, 18.00

Szczecinek: pl. Wolności, 18.00

Szydłowiec: ul. Zamkowa, 18.00

Sopot: molo, 18.00

Starachowice: Rynek, 18.00

Szczecin: pl. Solidarności, 18.00

Świdnica: Rynek, 18.00

Świnoujście: pl. Wolności, 18.00

Tarnowskie Góry: Rynek, 18.00

Tarnów: Rynek, 18.00

Toronto: Konsulat RP, 16.00

Toruń: przy Pomniku Kopernika, 18.00

Trzebnica: pod UM, 18.00

Wałbrzych: pl. Magistracki, 18

Warszawa: Plac Zamkowy, 18.00

Wieliczka: pl. Kościuszki, 16.00

Wilno: Ambasada RP, 18.00

Włocławek: pl. Wolności, 18.00

Wrocław: Plac Solny, 16.00

Zakopane: Krupówki, przy Oczku Wodnym, godzina jeszcze nie znana

Zalewo: Skwer Wolności, 18.00

Zamość: Rynek Wielki, 18.00

Zgorzelec: przed Krzyżem Milenijnym, 18.00

Zielona Góra: przy Filharmonii Zielonogórskiej, 16.00

Żnin: Rynek, 18.00

TK orzekł ws. wyższości prawa unijnego nad krajowym

Przypomnijmy, w czwartek Trybunał Julii Przyłębskiej rozpatrzył wniosek premiera Mateusza Morawieckiego ws. zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. - Wybrane przepisy Traktatu UE są niezgodne z Konstytucją - ogłosiła Przyłębska.

- Przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm jest niezgodny z konstytucją - dodano w orzeczeniu. - Przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów - niezgodne z konstytucją - orzekł TK.

Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wrębak.

Było to kolejne już podejście Trybunału do wniosku premiera o wyższości prawa unijnego nad krajowym. 22 września Trybunał przerwał rozprawę ze względu na "pojawiające się nowe okoliczności i podniesione nowe zarzuty" oraz w celu przygotowania przez sędziów "wnikliwych pytań" do stron. Te zostały zadane 30 września. Prym wiodła tutaj sędzia TK, a także była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. - TK będzie kontynuował rozprawę 7 października - ogłosiła po czterech godzinach posiedzenia prezes TK Julia Przyłębska.

Wcześniej TK zajmował się sprawą 31 sierpnia i 13 lipca.