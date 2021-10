"Polak patrzy na rachunki za prąd i słucha, kto mu pomoże". O tym, które partie zyskają na rewolucji energetycznej

Zobacz wideo

Katastrofa klimatyczna wymusza transformację energetyczną, a więc m.in. odchodzenie od energii wytwarzanej z węgla. Ceny prądu rosną, a wraz z nim ubóstwo energetyczne Polaków. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, co piąty Polak mieszka w domu, którego nie może tak ogrzać, żeby czuć się w nim komfortowo, bo nie stać go na pokrycie rosnących rachunków za energię.

Zdaniem Łukasza Pawłowskiego z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, skala wyzwań, jakie stoją teraz przez Polakami w związku z rewolucją energetyczną jest podobna do tej, przed którą stanęli po transformacji ustrojowej w 1989 roku. - Tamte zmiany miały i dalej mają wpływ na politykę w Polsce i uważam, że na nią przełożą się też zmiany energetyczne. Być może zobaczymy to już w wyborach w 2023 roku - powiedział w TOK FM.

Bo - jak tłumaczył - "każda polityka jest skupiona wokół jakiegoś konfliktu". - Od 2015 roku trwa w Polsce konflikt pomiędzy tymi, którym gorzej się powiodło po 1989 roku, mieszkają na terenach wiejskich i małych miast, a tymi z wielkich miast, którym lepiej się żyje. Obecna partia rządząca bardzo sprytnie wykorzystuje różnice pomiędzy tymi dwiema grupami. Gdy nastąpi rewolucja energetyczna znowu będą ci, którzy na tym więcej zyskają, i ci, którzy na tym więcej stracą - stwierdził i dodał, że ten podział także zostanie wykorzystany przez polityków.

Prowadząca audycję Karolina Lewicka zwróciła uwagę, że na tym konflikcie już buduje politykę Solidarna Polska. W grudniu 2020 roku jej politycy sprzeciwiali się temu, by premier zaakceptował na unijnym szczycie podniesienie celu redukcji CO2 z 40 do 55 proc. Widząc stanowisko Solidarnej Polski, Prawo i Sprawiedliwość zaczęło obwiniać Unię Europejską i jej politykę klimatyczną za rosnące ceny prądu.

- Przeciętny Polak nie rozumie, na czym polega rewolucja energetyczna, ale widzi ją po swoim portfelu. To jest największe zagrożenie wprowadzenia w Polsce tych zmian energetycznych. Bo najbardziej poszkodowani tą rewolucją będą ci, którzy najmniej zarabiają. Bo jeżeli zarabiam 2 tys. zł i z tego wydaję 100 zł na prąd, to jeśli on zdrożeje o 100 proc., odczuję to bardziej niż ci, którzy więcej zarabiają. Konflikty między jednymi i drugimi będą pojawiać się coraz częściej. Może się okazać, że jedynym obrońcą tych biedniejszych będzie PiS - ocenił ekspert.

Jego zdaniem, partii rządzącej nie zaszkodzi to, że podpisy premiera Morawieckiego widnieją pod polityką klimatyczną UE, która będzie stanowić poważne obciążenie dla mocno zapóźnionej polskiej energetyki. - Przeciętny Polak aż tak bardzo nie zajmuje się analizowaniem polityki. Będzie patrzył na rachunki za prąd i słuchał, kto mu pomoże - stwierdził.

Podkreślił, że teraz kluczowe będzie, czy opozycja opowie się wyłącznie za przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, czy też będzie się zastanawiała, jak pomóc Polakom najbardziej poszkodowanym w czasie rewolucji energetycznej.