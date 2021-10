"Jestem persona non grata". Dyrektor szpitala nie chce przedłużyć umowy z liderką związku pielęgniarek

Zobacz wideo

Szefowa pielęgniarskiego związku chciała pozostać w szpitalu, by raz w tygodniu wspierać jako związkowiec koleżanki i kolegów. Krystyna Ptok wyjaśnia, że usłyszała od dyrektora, iż jej nie zatrudni, bo odgórnie mu tego zabroniono.

- Uważam, że to ze względu na moją dotychczasową działalność, czyli organizowanie ogólnopolskiego komitetu strajkowego. Przez to jestem postrzegana jako persona non grata - mówi wprost w rozmowie z reporterem TOK FM.

Dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii Włodzimierz Migacza nie udzielił konkretnej odpowiedzi, dlaczego nie zgodził się na 1/5 etatu dla Krystyny Ptok. W mailu napisał tylko, że placówka w czerwcu tego roku rozwiązała umowę z szefową pielęgniarskich związków na mocy porozumienia stron.

Pod petycją w sprawie pracy dla Krystyny Ptok podpisało się niemal 170 pielęgniarek.

