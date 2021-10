Gdzie są dzieci z Michałowa? W sieci pojawiło się nowe nagranie

Zobacz wideo

Cała Polska opinia publiczna zastanawia się, gdzie są dzieci migrantów, o których zrobiło się głośno, gdy trafiły do placówki Straży Granicznej w Michałowie. Rzeczniczka SG ppor. Anna Michalska, pytana w piątek w TVN24 o to, co stało się z rodzinami migrantów z Michałowa, odpowiedziała, że wszyscy dostali jedzenie i napoje oraz zostali zawróceni do linii granicy zgodnie z rozporządzeniem ministra MSWiA. - Żadna z tych rodzin, żadna z tych dorosłych osób nie chciała złożyć wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce. Wszyscy mówili, że chcą złożyć te wnioski w Niemczech, to jest kraj ich docelowej migracji – przekonywała Michalska. Sama SG przyznawała, że wywiozła te osoby na granicę polsko-białoruską.

Do internetu trafiło nagranie, na którym najprawdopodobniej widać grupę migrantów, wśród której są dzieci z Michałowa. Jak donoszą "Fakty" TVN zostało one umieszczone w sieci w sobotę przez Murada Ismaela z organizacji Akademia Sindżar. Nagranie ma pochodzić od grupy jazydów, Kurdów i Irakijczyków koczujących na białorusko-polskiej granicy. - Wystarczy porównać charakterystyczne elementy ubioru: czapki, kurtki i przyjrzeć się lepiej twarzom – czytamy na stronie Faktów TVN.

W rozmowie z programem jedna z prawniczek Grupy Granica potwierdziła, że na nagraniu są trzy dziewczynki, które widziała wcześniej w Michałowie. Jeśli nagranie jest prawdziwe, to dzieci jeszcze kilka dni temu koczowały na granicy. To o tyle niepokojące, że w ostatnich dnia temperatury na Podlasiu znacznie spadły, w nocy zdarzają się przymrozki.

Fakty TVN przypominają, że według polityków PiS dzieci miały być bezpieczne na Białorusi. - Zostały po prostu wraz ze swoimi rodzicami w jakimś bezpiecznym miejscu przetransportowane z powrotem do Białorusi. Z całą pewnością nic im z tego powodu nie zagraża - mówił w ubiegłym tygodniu szef PiS i wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.

