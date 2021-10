Dariusz Martynowicz Nauczycielem Roku 2021. "Kurator oświaty nie może być recenzentem"

Dariusz Martynowicz podczas pandemii organizował bezpłatne szkolenia na temat metod pracy zdalnej.

W tym roku zamiast sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych zaproponował uczniom, by sami wymyślili, w jaki sposób popracują nad swoimi słabymi punktami i poprawią ocenę.

W swoim przemówieniu Martynowicz krytykował zmiany proponowane przez resort edukacji dotyczące wydłużenia czasu pracy nauczycieli i zwiększenia roli kuratora oświaty w szkołach. - Najważniejsi w szkole są uczniowie, rodzice i nauczyciele. I oni mają dzisiaj pełną autonomię do tego, żeby decydować, jaka jest szkoła, kto jest do niej zapraszany. Nie może być tak, że kurator oświaty może być recenzentem kogoś, kto ma do tej szkoły wejść - powiedział.

Tytuł Nauczyciela Jutra zdobyła Joanna Mikusek-Przystajko - nauczycielka etyki i pedagożka w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju. Przyjacielem szkoły została Anja Rubik, za zaangażowanie w walkę o edukację seksualną. Nagroda za Inicjatywę Edukacyjną Roku powędrowała do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, za wsparcie dzieci i młodzieży podczas pandemii.