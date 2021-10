Pocztowa Solidarność podpisała wieczorem porozumienie z władzami spółki. Oznacza to, że do zapowiadanego strajku pocztowców nie dojedzie - informuje reporter TOK FM Maciej Kluczka. Strajku nie będzie, ale będą pikiety protestacyjne, bo według innych związków działających w Poczcie Polskiej decyzja "S" to kapitulacja.

Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta