Większość Polaków chce, by media mogły obserwować tereny objętym stanem wyjątkowym [SONDAŻ]

W sondażu spytano, czy media powinny być dopuszczone na tereny objęte stanem wyjątkowym. 44,2 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie powinny; 16,5 proc. – że raczej powinny; zdaniem 15,2 proc. – zdecydowanie nie powinny, a 17,9 proc. – raczej nie powinny. 6,2 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

"To powinno być 100 proc. Pozostałe osoby nie rozumiej±, że dziennikarz nie pracuje dla siebie, lecz dla opinii publicznej. To jej oczy i uszy, bo ma ona prawo wiedzieć, co się tam dzieje i co tam robi± polskie władze" – komentuje w rozmowie z gazetą Marcin Lewicki z Press Clubu.

Dziennik wskazuje, że zaskakujące są wyniki w podziale na wiek. Wśród młodych między 18. a 29. rokiem życia zdania są podzielone: 47 proc. jest przeciw obecności mediów na granicy z Białorusią wobec 53 proc. za. To również w tej grupie największy odsetek uważa, że dziennikarze zdecydowanie nie powinni być dopuszczeni na teren objęty stanem nadzwyczajnym – tak sądzi aż 23 proc.

"Szczegółowe wyniki badania pokazują, że o poglądzie na sprawy decydują jednak głównie poglądy polityczne. 73 proc. wyborców PiS nie chce mediów przy granicy, a wśród elektoratu większości opozycyjnych partii dominują zwolennicy transparentności. Wśród wyborców PSL, lewicy czy KO jest ich od ponad 80 do niemal 100 proc." – zauważa "DGP".