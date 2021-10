Ksiądz, który chciał "odkażać Szczecin z LGBT", uhonorowany medalem przez resort Ziobry

Zobacz wideo

Medal wręczył księdzu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. I podkreślał, że to wyróżnienie przede wszystkim za "zniechęcanie kobiet do usuwania ciąży". - Życie ludzkie, godność, która jest podstawą prawa do życia, jest nienaruszalne, przyrodzone i nie podlega żadnym rozróżnieniom ze względu na jego jakość czy czas trwania - mówił cytowany przez "GW" wiceminister sprawiedliwości, dodając, że „fundacja czyni bardzo wiele, żeby to prawo w sposób praktyczny chronić".

Jak czytamy dalej, Fundacja Małych Stópek powstała w kwietniu 2012 r. Jej prezes ks. Tomasz Kancelarczyk wzywa kobiety, by nie usuwały ciąży, i rozdaje figurki 10-tygodniowych płodów, żeby uświadomić, co oznacza aborcja. Co roku organizuje w Szczecinie Marsz dla Życia. Jednak działalność księdza od lat budzi kontrowersje, a siedziba jego fundacji była m.in. "azylem" dla furgonetki anty-LGBT, zaś w pomieszczeniach fundacji swoje spotkania urządza skrajnie prawicowy, nacjonalistyczny Ruch Narodowy.

W 2019 roku o księdzu Tomaszu Kancelarczyku było szczególnie głośno, gdy na Facebooku założył akcję "Odkażanie" i wzywał do "dezynfekcji ulic po przejściu osób LGBT". Akcja miała się odbyć po Marszu Równości. W reakcji na te doniesienia, do Rady Miasta Szczecina skierowana została petycja o odebranie księdzu tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta. Po ostrej krytyce ksiądz wycofał się z akcji i przepraszał.

"Wszystkich boleśnie dotkniętych planowaną akcją, która została odczytana jako naruszenie godności osób zamierzających uczestniczyć w Paradzie Równości w Szczecinie" - napisał wówczas na Facebooku. "Katechizm Kościoła Katolickiego naucza o szacunku względem osób homoseksualnych. Rozmowy z wieloma z nich w ostatnim dniu uzmysłowiły mi, że ten szacunek naruszyłem, za co z całego serca przepraszam i proszę o wybaczenie" - przepraszał duchowny.