Z opublikowanego w piątek raportu NIK wynika, że w latach 2014-20 w TVP wystąpiły nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu środkami finansowymi. Zastrzeżenia dot. m.in. nierzetelnego zawierania umów na organizację imprez (m.in. sylwestra), przekroczenia budżetu Belsat TV, nadzoru nad oddziałami terenowymi.

Jak donosi trójmiejska "Wyborcza" Telewizja Polska ma ogromny problem z budową nowej siedziby dla swojego gdańskiego oddziału. Sama TVP chwaliła się w 2018 roku, że "wychodzi z kwoty 15 mln zł", ale ostateczne koszty miały zostać ogłoszone po opracowaniu kosztorysu. "Szacowana wartość inwestycji rosła w kolejnych latach przez wyższe ceny robocizny i materiałów. Skutki? 'W sprawie dalszych przewidywań co do budowy nowej siedziby dla oddziału dyrektor (Joannę Strzemiczna-Rozen -red.) wyjaśniła, że istnieje konieczność aktualizacji jej kosztów (szacuje się na ok. 50 mln zł)" – czytamy w dokumencie NIK" – napisała "Wyborcza".

W raporcie Izba ogłosiła też, że gdański ośrodek TVP ma potężne problemy z reklamodawcami i najemcami swoich budynków. "W 2019 r. koszty działalności oddziału wzrosły w porównaniu z 2014 r. o 43,3 proc, a przychody zwiększyły się jedynie o 16,8 proc. Stąd ponad 3 mln zł straty. Ośrodek jest na minusie od wielu lat" – czytamy na stronie trójmiejskiej "GW".

