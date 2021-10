"Łódź ma zawsze olbrzymie serce dla wszystkich". Powstanie tam pomnik i plac poświęcony WOŚP

Zobacz wideo

O projekcie stworzenia w Łodzi miejsca poświęconego WOŚP prezydent Hanna Zdanowska opowiedziała na konferencji prasowej w poniedziałek, w której wziął udział również prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. Spotkanie odbyło się na placu przy ul. Ogrodowej przed hotelem Puro, który w przyszłości ma zamienić się w zieloną przestrzeń, zyskując też nowego patrona.

- Serce przypominające to, które jest znakiem rozpoznawczym WOŚP, będzie miało ponad 3,5 metra wysokości. Myślę, że nie tylko będzie atrakcją, ale na zawsze połączy nasze światy, przypomni, że Łódź ma zawsze olbrzymie serce dla wszystkich, którzy dobrocią i szczodrością potrafią się dzielić - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Centralnym punktem placu ma być wysokie na 3,5 metra serce, które zostanie wykonane ze stali polerowanej na wysoki połysk, co da lustrzany efekt. Za wykonanie rzeźby będzie odpowiedzialna grupa artystów, która stworzyła podobne realizacje w Norwegii, Dubaju, czy Wielkiej Brytanii.

- Trzy mosty, trzy murale, 11 oddziałów szpitalnych, trzy skwery i place, jeden pomnik, jedna tablica i 15 rond - już noszą imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli nas wszystkich, bo to nas wszystkich łączy - przypomniał Owsiak.

Dodał, że lustrzaną rzeźbę tego samego autora, który ma wykonać łódzkie serce, widział w Chicago ("Cloud Gate"). - W pierwszej chwili nie wierzyłem, że ma to być coś takiego jak "fasolka" z Chicago. Robi to angielska firma rzemieślnicza. To prawdziwe dzieło sztuki. Łódź się zmienia i wszystkie polskie miasta potrzebują takich zmian, by również w ich przestrzeni była piękna architektura - powiedział.

Jak zaznaczyła Zdanowska, metamorfoza placu i nadanie mu nowego patrona, to pomysł łódzkiego radnego Damiana Raczkowskiego, który w listopadzie w formie uchwały zostanie zaprezentowany radzie miejskiej. Montaż rzeźby zaplanowano na koniec marca tak, aby zbiegł się w czasie z ogłoszeniem wyniku 30. Finału WOŚP.

Prawie 1 mln zł zebrali wolontariusze WOŚP w Łodzi

Podczas jubileuszowego Finału WOŚP, który ma odbyć się 30 stycznia 2022 r. wolontariusze będą zbierać pieniądze na rozwój okulistyki dziecięcej. Podczas 29 zorganizowanych dotychczas Finałów, zebrano ponad 1,5 miliarda złotych, za które zakupiono do placówek medycznych ponad 67 tysięcy urządzeń. Szacuje się, że co piąty sprzęt w polskich szpitalach został ufundowany przez WOŚP.

Sztaby WOŚP z Łodzi w ramach 29. Finału zebrały prawie 950 tys. złotych, dzięki czemu już niedługo będzie można kupować sprzęt dla laryngologii i diagnostyki głowy dla polskich szpitali.