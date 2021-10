Trwają poszukiwania migranta, który próbował przepłynąć Bug. "Został wepchnięty do rzeki"

Zobacz wideo

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w miejscowości Woroblin w gminie Janów Podlaski. - Ujawniliśmy osobę, która dokonała nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z terytorium Białorusi. Jest to obywatel Syrii. Z jego zeznań wynika, że został wepchnięty do rzeki Bug przez białoruskie służby, prawdopodobnie z innym mężczyzną. Teraz prowadzimy działania poszukiwawcze tej drugiej osoby - poinformował PAP rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej por. Dariusz Sienicki.

Jak dodał rzecznik prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. asp. Tomasz Stachyra, zgłoszenie o dwóch osobach poszkodowanych na rzece Bug wpłynęło do PSP po godz. 8.30 od Straży Granicznej. - Poszukujemy jednej osoby, bo druga jest odnaleziona – przekazał PAP Stachyra.

Na miejsce zdarzenia została zadysponowana wodno-nurkowa grupa poszukiwawcza z Sokołowa Podlaskiego i taka sam grupa wyjechała już z Lublina. Na miejscu pracują trzy zastępy PSP.