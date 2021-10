800 tys. gazet promujących szczepienia. Kto zarobi? Firma należąca do Orlenu ma powody do zadowolenia

Zobacz wideo

Na Lubelszczyźnie od wielu dni tak szybko przybywa zakażonych koronawirusem, że zaczyna brakować miejsc w szpitalach. To region z jedną z najniższych w Polsce liczbą osób zaszczepionych.

Wciąż ogromna rzesza mieszkańców Lubelszczyzny nie jest przekonana do szczepień, dlatego warto podjąć działania na rzecz zmiany tej postawy. Pytanie tylko, dlaczego akurat do promocji szczepień wybrano "Kurier Lubelski"?

To jedna z gazet należących do - przejętego jakiś czas temu przez Orlen - wydawnictwa Polska Press. Wojewoda Lech Sprawka mówi, że poszukiwano kolejnych form dotarcia do mieszkańców z rzetelnymi i wiarygodnymi informacjami na temat szczepionek i szczepień przeciw COVID-19. W związku z tym - jak informuje rzeczniczka wojewody - Lech Sprawka przyjął inicjatywę Dariusza Kołacza, prezesa lubelskiego oddziału Polska Press, by wydać specjalny, ośmiostronicowy numer gazety "Kurier Lubelski".

Założono, że dodatek będzie zawierał rozmowy z autorytetami w dziedzinie chorób zakaźnych, epidemiologii czy wirusologii. Dodatkowy numer ma ukazać się w 800 tys. egzemplarzy.

Wojewoda podkreśla, że prezes Polska Press jako jedyny wyszedł z taką inicjatywą. - Gdyby wojewoda lubelski otrzymał propozycje współpracy na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego od innych wydawców, również rozważyłby podjęcie współpracy - przekonuje.

"Urząd nie zrobił rozeznania wśród innych wydawców"

- Cieszę się, że wojewoda poszukuje sposobów na aktywne dotarcie do mieszkańców, którzy w kwestii szczepień nie wierzą autorytetom medycznym. A takich osób jest na Lubelszczyźnie bardzo dużo. Martwi mnie jednak to, że decydując się na taką formę promocji Urząd Wojewódzki nie zrobił rozeznania wśród innych wydawców w regionie - mówi Paweł Buczkowski, pełniący obowiązki redaktora naczelnego "Dziennika Wschodniego". To najchętniej czytana gazeta w regionie.

- Jeśli sytuacja taka będzie się powtarzać, to prywatni, niezależni wydawcy mogą mieć problemy z utrzymaniem się na rynku prasowym. A wtedy nie będzie już komu patrzeć władzy na ręce - ostrzega Buczkowski.

Specjalne wydanie "Kuriera Lubelskiego" ma dostarczyć do mieszkańców Poczta Polska. Ile na tym zarobi? Tego wojewoda nie zdradza, zasłaniając się tajemnicą handlową. - Została zawarta umowa do świadczenia usługi pocztowej na druk bezadresowy na terenie województwa lubelskiego. Zgodnie z umową strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków zawarcia i wykonania umowy w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - przekazała nam rzeczniczka wojewody.

Wiadomo jedynie, że Urząd Wojewódzki zapłacił "Kurierowi Lubelskiemu" prawie 20 tysięcy zł brutto. - Jest to kwota niewymagająca procedury zapytania ofertowego lub przetargowej - informuje wojewoda.

Wiadomo również, że w wydaniu specjalnego dodatku miały też uczestniczyć spółki Skarbu Państwa. Kto i ile zarobił? Tego też wojewoda nie ujawnia. "Szczegółowe regulacje dotyczące zasad realizacji zadania i wysokości wynagrodzenia pomiędzy Polska Press Sp. z o. o. oddział w Lublinie a poszczególnymi firmami współfinansującymi wydanie specjalne "Kuriera Lubelskiego" zostały określone w umowach zawartych pomiędzy stronami i są objęte tajemnicą handlową" - przekazał wojewoda w mailu do dziennikarzy.