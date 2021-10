Polaków czeka test cyfrowych kompetencji. Na celowniku znajdą się nie tylko uczniowie

Zobacz wideo

Z informacji "Rz" wynika, że "na celowniku znaleźli się uczniowie szkół podstawowych i średnich w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech, choć test będzie też otwarty na inne grupy wiekowe". "Przedsięwzięcie – wspierane przez Fundusz Wyszehradzki – ma pomóc praktycznej ocenie kompetencji w takich obszarach, jak internet, bezpieczeństwo, narzędzia do współpracy, sieci społecznościowe czy aplikacje biurowe. IT Fitness Test to inicjatywa organizacji branży cyfrowej z krajów Grupy Wyszehradzkiej, zrzeszonych w Grupie Digital V4" - czytamy.

Jak tłumaczy Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, odpowiedzialnego za tę inicjatywę w naszym kraju, "test pozwoli na darmowe i dostępne dla każdego sprawdzenie umiejętności komputerowych i internetowych". "Nasz test oceni kompetencje w pięciu obszarach. Uczestnicy będą mogli m.in. zobaczyć, na ile biegli są w wyszukiwaniu, przeglądaniu i filtrowaniu danych i informacji" – wyjaśnia w rozmowie z dziennikiem.

W artykule podano, że "wynik testu, wyrażony w procentach, przedstawiony zostanie na pięciostopniowej skali i opatrzony opisem, który pomoże respondentom zrozumieć uzyskany rezultat". "Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat opisujący uzyskany wynik oraz wskazujący zagadnienia, które wymagają dodatkowego kształcenia" - czytamy.