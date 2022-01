Jak rozmawiać z niemowlakiem? "Stoję na stanowisku, żeby mówić do dziecka jak do dorosłego"

Zobacz wideo

Mówić jak do dorosłego czy jednak gaworzyć? Wielu rodziców zastanawia się, w jaki sposób porozumiewać się ze swoim dzieckiem. Jak wyjaśniała w TOK FM Marcelina Przeździęk - neurologopeda i pedagog specjalny - w kwestii rozmów z niemowlakiem najważniejszy jest balans. - Stoję na stanowisku, żeby mówić do dziecka normalnie, czyli tak, jakbyśmy rozmawiali z innym dorosłym. Natomiast jest nieuniknione, że będziemy używać też uproszczeń czy takich słów, jakie pojawiają się w języku dziecka. Nie wyzbędziemy się określeń typu: tup-tup, bam-bam czy ko-ko. Natomiast budujmy zdania normalnie, bo na tej bazie będzie się kształtować język naszego dziecka - radziła ekspertka.

Gościni TOK FM podkreślała, że rozwój mowy dziecka trwa do siódmego roku życia, ale pewne nieprawidłowości mogą wystąpić już wcześniej. - Na pewno w około dwunastym miesiącu dziecko powinno zacząć mówić pierwsze wyrazy: "mama", "tata", "baba", "nie". Powinno też reagować na swoje imię. A choćby już w wieku 1,5 roku możemy wyłapać, że dziecko ma pewne nieprawidłowości artykulacyjne. Chodzi choćby o seplenienie międzyzębowe. Wtedy należy udać się do logopedy - wskazała.

Co jeszcze powinno zaniepokoić rodziców? Ekspertka zwracała uwagę na dwa niebezpieczne mity, które nadal są obecne w naszym społeczeństwie. - Po pierwsze: nie jest tak, że chłopcy później niż dziewczynki zaczynają mówić. A po drugie: nie jest też tak, że dwulatek nie musi jeszcze mówić. Dlatego dwuletni chłopiec, który komunikuje się tylko pojedynczymi słowami, powinien wzbudzić nasz niepokój - wyjaśniała ekspertka.

Gościni TOK FM radziła też zachować zdrowy rozsądek w kwestii rozpoczęcia nauki języka obcego dziecka. - Jeśli mamy pełne poczucie, że nasze dziecko prawidłowo rozwija się w głównym języku, to możemy wprowadzać ten drugi jako 15-30 minut zabawy, raz czy dwa w tygodniu. Jednak należy na to patrzeć indywidualnie. Pamiętajmy też, że według badań można zacząć uczyć się jakiegoś języka nawet w wieku do 10 lat i opanować go w sposób perfekcyjny. Pozostaje tutaj pewne pole do manewru - podkreślała ekspertka.