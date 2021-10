Wichury przechodzą przez Polskę. Cztery osoby nie żyją

Jak powiedziała PAP Magdalena Cwynar z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej PSP, ratownikom nie udało się uratować robotnika w Siechnicach, na którego, po silnym podmuchu wiatru, zawaliła się ściana budynku.

Warunki atmosferyczne przyczyniły się do śmierci mężczyzny na drodze krajowej nr 5 w miejscowości Rusko. Porywisty wiatr zepchnął z drogi prowadzony przez niego samochód dostawczy.

Dwie osoby zginęły też we Wrocławiu, na ulicy Żużlowców. Na auto, którym jechały spadło drzewo.

Cwynar podała, że w wyniku wichur w regionie siedem osób odniosło obrażenia. To w większości również wypadki komunikacyjne - uderzenie konaru w pojazd lub najechanie na powalone drzewo.

Do tej pory strażacy w związku z warunkami atmosferycznymi interweniowali na Dolnym Śląsku ponad 1,6 razy.

Trudna sytuacja w Zachodniopomorskiem

Również w innych częściach Polski sytuacja pogodowa jest trudna. W Zachodniopomorskiem strażacy - do wczesnego popołudnia - interweniowali ponad 500 razy. Najwięcej interwencji było w powiatach gryfińskim - 56, myśliborskim - 54, stargardzkim - 43 i goleniowskim - 42.

Strażacy wyjeżdżają głównie do powalonych drzew i złamanych gałęzi, kilka osób zostało poszkodowanych. W Gryfinie, po tym, jak drzewo spadło na samochód, ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Poszkodowanych zostało także trzech pasażerów pociągu, który zderzył się z drzewem powalonym na tory w pobliżu Gryfic.

W Koszalinie zawalił się wiadukt

Do niebezpiecznej sytuacji doszło też w Koszalinie. Zawaliła się część rozbieranego wiaduktu na al. Monte Cassino - w ciągu drogi krajowej nr 6. Na ul. Batalionów Chłopskich spadła jedna nitka konstrukcji. Pod wiaduktem było zaparkowane auto. Straż pożarna podała, że nikomu na szczęście nic się nie stało.

W miejscowości Pawłów (woj. opolskie) z kolei silny wiatr przewrócił ciężarówkę jadącą drogą krajową nr 94. Jak informuje dyżurny GDKKiA, droga jest tam zablokowana.

Zmiany w kursowaniu pociągów

PKP PLK wydały komunikat, w którym ostrzegają, że drzewa powalone na tory przez silny wiatr w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim utrudniają przejazd pociągów.

- Do godziny 14 stwierdzono 13 przypadków zmian w komunikacji. W Opolu, Poznaniu i we Wrocławiu powołane zostały specjalne zespoły składające się z przedstawicieli PLK i przewoźników, które nadzorują ruch kolejowy w regionach - powiedział Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK S.A.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa zachodniopomorskiego. Wiatr może osiągać prędkość w porywach do 100 km/h, a w pasie nadmorskim do 110 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do piątkowego poranka.

Ze względu na silny wiatr również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła specjalne powiadomienia z ostrzeżeniem do mieszkańców dziewięciu województw, głównie w północnej części kraju.

Centrum poinformowało na Twitterze, że smsy z ostrzeżeniem o silnym wietrze przesłano do odbiorców w woj. mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim.