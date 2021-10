Czarnek honorowym obywatelem gminy Lipinki. "Zmierza do obrony szkoły przed ideologizacją"

Zobacz wideo

Lipinki to niewielka gmina w powiecie gorlickim. Leży w województwie małopolskim, choć z jednej strony graniczy już z Podkarpaciem. Liczy niecałe 7 tys. mieszkańców. Wniosek o to, by Przemysław Czarnek stał się jej obywatelem honorowym złożyła gminna komisja oświaty, kultury i opieki społecznej. Pozostali radni gminy Lipinki poparli tę inicjatywę jednogłośnie ("za" było 11 osób, cztery osoby były nieobecne podczas głosowania).

"Przemysław Czarnek nigdy nie wstydził się swojej wiary. Jest aktywnym działaczem katolickim, promotorem tradycyjnej polskiej rodziny, występował wielokrotnie jako obrońca rodziny przed zagrożeniami ideologią rewolucji seksualnej" - czytamy w uzasadnieniu uchwały o przyznaniu ministrowi honorowego obywatelstwa.

Dalej radni przekonywali, że Czarnek "...wyrażając zdecydowanie katolickie poglądy, był wielokrotnie atakowany, organizowano przeciwko niemu nagonki medialne, a także proces sądowy. Jako Minister Edukacji i Nauki zmierza do obrony szkoły przed ideologizacją. Był częstym gościem w Lipinkach ze względu na przyjaźń z profesorem Mieczysławem Rybą i spotkał się z mieszkańcami naszej gminy. W ten sposób stał się czcicielem Matki Bożej Lipińskiej, a o Lipinkach wspominał w swoich wystąpieniach medialnych".

Wyróżnienie Przemysław Czarnek odebrał osobiście. "To dla mnie wyjątkowa chwila. Jestem zaszczycony i wzruszony tym, czego tam doświadczyłem. Serdecznie Państwu za to dziękuję" - napisał w mediach społecznościowych.