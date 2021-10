Znów wybiorą "Liderów Rekrutacji". Czas na zgłoszenia do 3 listopada

Poszukiwanie pracowników dziś wygląda zupełnie inaczej niż kilka czy kilkanaście lat temu. Kiedyś wystarczyło ogłoszenie w gazecie, by otrzymać wiele zgłoszeń chętnych do pracy. Dziś znaleźć dobrego pracownika jest o wiele trudniej. Część firm decyduje się na nieszablonowe rekrutacje, wykorzystując media społecznościowe czy marketing internetowy. I właśnie po to, aby docenić takie podejście, wystartował konkurs „Liderzy rekrutacji" OLX. W tym roku mamy do czynienia już z drugą jego edycją.

Jury oceniać będzie prace w trzech kategoriach: Innowacyjność, Kreatywność i Efektywność, w zależności od kategorii, do której zostały zgłoszone.

W jury wśród praktyków i specjalistów, mających wieloletnie doświadczenie i szeroką, branżową wiedzę zasiada m.in. Zuzanna Piechowicz, trenerka umiejętności miękkich, związana od 2008 r. z Radiem TOK FM.

Podobnie jak przed rokiem, laureatów konkursu poznamy podczas OLX Know How 2022 – wyjątkowego wydarzenia, skierowanego do wszystkich specjalistów i osób związanych z branżą HR.

O zwycięzcach ubiegłorocznej edycji oraz więcej o konkursie Liderzy Rekrutacji przeczytasz na stronie https://olxknowhow.pl/.