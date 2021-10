LOT złożył pozew przeciwko Boeingowi. Domaga się gigantycznego odszkodowania

Informacje Polskiej Agencji Prasowej potwierdził rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski. Pozew poprzedziły wielomiesięczne negocjacje ugodowe, które nie doprowadziły do satysfakcjonujących strony rozwiązań.

"Polskie Linie Lotnicze LOT złożyły do sądu w Seattle w stanie Waszyngton pozew przeciwko firmie Boeing. Przewoźnik domaga się odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 1 mld zł (250 mln USD)" - przekazało PAP źródło.

W połowie marca 2019 roku Polskie Linie Lotnicze LOT - tak jak wszystkie inne na świecie - uziemiły swoje samoloty Boeing 737 MAX 8. To pokłosie katastrofy lotniczej w Etiopii, do której doszło 10 marca. Trzy miesiące wcześniej, w grudniu 2018 roku, w Indonezji także doszło do katastrofy z udziałem maszyny typu 737 Max.

LOT w swojej flocie miał wtedy pięć MAX-ów. Każda z maszyn mogła zabrać na pokład 186 osób i obsługiwała głównie europejskie trasy np. z Warszawy do Barcelony, Madrytu, Tel Awiwu, Frankfurtu czy Londynu, ale też do Kazachstanu.