Licznik dla Klimatu tyka nieubłaganie. Już tylko 9 lat na odejście Polski od węgla

Z ochroną klimatu jest jak z nauką do ważnego egzaminu. Nie można jej odkładać na ostatnią chwilę.

Decydujący czas na działania dla klimatu nieubłaganie upływa. Do końca 2030 roku - czyli kluczowego terminu dla ochrony klimatu wskazywanego przez klimatologów - zostało już niewiele ponad dziewięć lat. Do tego czasu świat powinien obniżyć emisje prawie o połowę, a Polska, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, musi w tym czasie odejść od spalania węgla. Tylko takie zdecydowane i solidarne działania dadzą nam szansę na życie w bezpiecznym klimacie i osiągnięcie celu z Paryża - zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza.

Licznik dla Klimatu to wspólna inicjatywa Greenpeace i polskich mediów. Wierzymy, że w Polsce nadszedł czas na poważną debatę o ochronie klimatu i odejściu od węgla. Węgiel jest zdecydowanie największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju. Jedna elektrownia węglowa w Bełchatowie wyemitowała w 2019 roku około dwa razy więcej dwutlenku węgla niż są w stanie pochłonąć wszystkie rosnące w Polsce lasy! Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, w którym nie stworzono jeszcze planu odejścia od węgla, ani nie rozpoczęto nad nim prac. My również potrzebujemy takiego harmonogramu, a także planu sprawiedliwej transformacji dla regionów górniczych, aby uniknąć głębokich problemów społecznych.

Podobnie jak ogromna większość Polek i Polaków, jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni zmianą klimatu i tym, jak ona wpływa na nasze życie. Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, jak wielkie stoi przed nami wyzwanie. Że wymaga ono ogromnych zmian na wielu poziomach, od polityki międzynarodowej, przez polityki firm i koncernów, po nasze indywidualne wybory i nawyki. Że bez najważniejszego kroku - decyzji o odejściu od węgla - nie podołamy temu wyzwaniu.

Dlatego w czasie trwającego w Glasgow szczytu klimatycznego COP 26 apelujemy do rządzących o jak najszybsze zainicjowanie prac nad planem odejścia Polski od węgla i stworzenie kompleksowej polityki klimatycznej Polski. Wszystkich Państwa zachęcamy do śledzenia naszych relacji ze szczytu klimatycznego oraz do podpisania petycji Greenpeace Polska. Czas ucieka, czas działać!

Piotr Mieśnik, redaktor naczelny, Wirtualna Polska

Jerzy Wójcik, wydawca, Gazeta Wyborcza

Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska

Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu

Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny Zielona.Gazeta.pl

Magdalena Birecka, redaktor naczelna tokfm.pl

Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolita"

Cezary Szymanek, redaktor naczelny www.rp.pl

Agnieszka Wiśniewska, redaktorka naczelna krytykapolityczna.pl

Magdalena Jethon, redaktor naczelna Radio Nowy Świat