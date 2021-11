Zobacz wideo

Pytany na antenie Polsat News, w jakim miejscu pod względem pandemii będziemy za dwa tygodnie, szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, iż trzeba będzie liczyć się ze stałym wzrostem zakażeń. - Na pewno przekroczymy barierę 10 tys. zakażeń, myślę, że to jest perspektywa około dwóch tygodni, kiedy ta średnia liczba będzie wynosiła właśnie 10 tys. - powiedział. Przyznał, że przyrost jest o wiele szybszy od tego, którego spodziewano się na początku września.

Na pytanie, jaka będzie odpowiedź rządu, minister odpowiedział, że w zanadrzu jest "co najmniej jedno rozwiązanie", jakim jest projekt ustawy, który ma umożliwić pracodawcom weryfikację tego, czy pracownik jest zaszczepiony. Na uwagę, że projekt został napisany już dawno temu i "nic się z nim nie dzieje", minister odparł, że projekt "właśnie będzie kierowany na rząd". - - dodał.

Czy pracownik jest zaszczepiony? A czy ustawa znajdzie poparcie?

Minister wskazał, że do propozycji zgłoszono dużo uwag i budziła ona kontrowersje. - Postaraliśmy się tak ją przygotować, aby te rzeczy, które były odbierane w taki sposób dolegliwy, nie były aż tak dolegliwe - mówił Niedzielski. Tłumaczył, że projekt przewiduje możliwość reorganizacji pracy, ale "absolutnie nie ma możliwości, żeby pracownik otrzymał bezpłatny urlop ze względu na to, że jest niezaszczepiony". A to właśnie ten zapis budził spore kontrowersje.

Pytany, czy jest przekonany o możliwości zebrania większości głosów dla tej ustawy, szef MZ odparł, że jest to "bardzo trudne pytanie". - Ale sytuacja jest już taka, że nie można się specjalnie oglądać na różnego rodzaju podziały i dyskusje - powiedział. Dodał, że ma deklaracje płynące z innych klubów parlamentarnych, że zagłosują za tym rozwiązaniem. - Pod tym względem ustawa na pewno przejdzie - powiedział.