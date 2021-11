Ziobro: Będzie postępowanie prokuratury w sprawie listu z pogróżkami m.in. do Donalda Tuska

Zobacz wideo

Chodzi o list, o którym lider PO Donald Tusk poinformował we wtorek w krótkim nagraniu umieszczonym na Twitterze. Tusk zwrócił uwagę, że otrzymał pismo z groźbami w dniu urodzin zamordowanego w 2019 roku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Według szefa PO w Polsce narasta fala nienawiści, za którą odpowiedzialny jest prezes PiS. - Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny - jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa - oświadczył Tusk.

Do tych doniesień odniósł się w środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, również w mediach społecznościowych.

"Zaduszki to dzień, gdy Polacy wspominają zmarłych i oddają im szacunek, a nie żerują na ich śmierci, jak D. Tusk przywołujący śp. P. Adamowicza, by atakować J. Kaczyńskiego. Dość tej szczujni! Trzeba opamiętania! W sprawie listu, o którym mówi, prokuratura wszcznie postępowanie" (pisownia oryginalna). - napisał na Twitterze szef MS.

Obraźliwe listy, których autor grozi adresatom śmiercią, otrzymało we wtorek wielu polityków opozycji i dziennikarzy. Wśród nich byli m.in. były szef MSZ, europoseł Radosław Sikorski oraz posłowie KO: Dariusz Joński i Paweł Kowal. W związku z groźbami Joński podał, że zawiadomił policję.

Tusk w opublikowanym nagraniu zacytował fragmenty wiadomości, które - jak zastrzegł - "nadają się do zacytowania". Według niego autor zamieścił też groźby pod adresem bohaterki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej.

Zaznaczył, iż nie jest to pierwszy list z pogróżkami, jaki do tej pory otrzymał. "Ale w ostatnich miesiącach, tygodniach jest niepokojąco więcej tego typu korespondencji. W Polsce narasta fala nienawiści, pogardy, coraz częściej także przemocy" - zauważył Tusk.