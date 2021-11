TVP odmówiła emisji spotu "Jestem kobietą". Twierdzi, że "godzi we wrażliwość jej odbiorców"

Bohaterkami całej kampanii są różne kobiety - bizneswoman, mama trójki dzieci Aleksandra Żebrowska; wioślarka i wicemistrzyni olimpijska Katarzyna Zillmann wraz z partnerką Julią Walczak; Christina Flagmeier, która została modelką w wieku 74 lat, modelka plus size Bogna Golec, a także Aleksandra Wiederek-Barańska, która od ponad pięciu lat zachęca do badań i profilaktyki nowotworów piersi.

Natomiast w spocie sponsorskim "Jestem kobietą, bo się nią czuję" wystąpiła Neo Mosa, osoba o płynnej płci.

Kampania marki "Yes" jest realizowana m.in. w mediach społecznościowych i platformach VOD. Spoty już w listopadzie będzie można zobaczyć w telewizji TVN i telewizji Polsat.

Jak podaje Press.pl, TVP jako jedyna stacja odmówiła emisji spotów Yes, tłumacząc, że godzi to we wrażliwość jej odbiorców.

- TVP zażądała usunięcia ujęć z parą nieheteronormatywną, a także nagości (kobieta karmiąca piersią oraz kobieta po mastektomii - przyp. red.). Z tym że te tak zwane nagości TVP mogła ewentualnie tolerować po godz. 20, jednak pary nieheteronormatywnej - o żadnej porze - mówi "Press" Marcin Gaworski, chief executive officer & partner 180heartbeats + JvM.

TVP nie odniosła się do sprawy.