Co może pogrążyć PiS, a czego partia Kaczyńskiego nie musi się bać? [SONDAŻ]

Ceny w Polsce z miesiąca na miesiąc są wyższe. Inflacja jest najwyższa od 20 lat. W październiku Główny Urząd Statystyczny podał, że wyniosła 6,8 proc. Nic nie zapowiada zmiany tego trendu. Przeciwnie, sam prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił ostatnio, że szczyt inflacji może nastąpić w styczniu.

Z sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że właśnie wzrost cen może najbardziej zagrozić notowaniom Prawa i Sprawiedliwości - uważa tak aż 42,1 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się kryzys w relacjach Polski z Unią Europejską - 22,9 proc. ankietowanych jest zdania, to właśnie na tym konflikcie PiS traci najwięcej.

Trzeci jest temat aborcji - wskazało go prawie 17 proc. badanych. Jak podaje Onet, to pokłosie śmierci 30-latki z Pszczyny, która zmarła w szpitalu, będąc w 22. tygodniu ciąży. Według rodziny pani Izabeli lekarze nie wykonali na czas koniecznej aborcji (płód obumarł w szpitalu), a przez to życie kobiety znalazło się w bezpośrednim zagrożeniu.

Dopiero na czwartym miejscu znalazł się kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy. Jedynie 11,1 proc. ankietowanych twierdzi, że sytuacja na pograniczu może zaszkodzi partii rządzącej.

Najmniej, bo tylko 0,8 proc. badanych jest zdania, że notowania PiS-u obniży IV fala pandemii.