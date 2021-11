14 Kobiet z Mostu zbierze się na rondzie Dmowskiego. "Zobaczymy, czy policja nas wpuści czy nie"

- Mamy zgromadzenie zarejestrowane, legalne i mamy święte prawo na to rondo wejść, zobaczymy, czy policja nas wpuści czy nie. To będzie jasne wskazanie czy prawo do zgromadzeń w Polsce obowiązuje czy jest fikcją - zapowiedziała Beata Geppert, aktywistka grupy 14 Kobiet z Mostu. Kilka godzin później rozpocznie się państwowy Marsz Niepodległości.

Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta