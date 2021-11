Warszawa. Utrudnienia w związku z Marszem Niepodległości, zamknięty m.in. most Poniatowskiego

Zobacz wideo

O trwaj帷ych utrudnienia miasto informuje na profilu Warszawskiego Transportu Publicznego.

Ruch ko這wy od rana wy陰czony jest na: ul. Marsza趾owskiej na odcinku od pl. Konstytucji do ul. 安i皻okrzyskiej, Alejach Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do al. Poniatowskiego (w co wchodzi most Poniatowski), Nowym ¦wiecie na odcinku od ul. Ksi捫璚ej do ul. 安i皻okrzyskiej wraz z rondem de Gaulle'a, a tak瞠 na skrzy穎waniu Alei Jerozolimskich z ulic Krucz.

Objazdami je盥膨 linie tramwajowe: 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 35. Tramwaje jad帷e mostem Poniatowskiego w kierunku centrum przy rondzie Waszyngtona skr璚aj w alej Zielenieck i jad w kierunku przystanku Ratuszowa-ZOO. Utrudnienia dotycz licznych linii autobusowych: 107, 109, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522 oraz 525. Objazdy wytyczone s m.in. wci捫 przejezdnym mostem 安i皻okrzyskim. W nocy ze 鈔ody na czwartek od godz. 2 na objazdy skierowano r闚nie niekt鏎e nocne linie autobusowe.

Pe軟a lista utrudnie dost瘼na jest pod adresem ZDM.

Marsz Niepodleg這軼i ruszy w czwartek o godz. 13 z ronda Dmowskiego i przejdzie tradycyjn tras na b這nia Stadionu Narodowego.