Migranci przy granicy pobici łomem i okradzeni. "Prosili o wodę"

Zobacz wideo

Onet informuje, że na troje pobitych migrantów w okolicach Hajnówki natrafił wolontariusz z Grupy Granica. Kobiecie z Iraku zdarto część ubrania, a jej męża i Syryjczyka pobito metalowym łomem. Migranci mieli też zostać okradzeni ze wszystkich rzeczy.

REKLAMA

Wolontariusze udzielili migrantom pomocy, wezwali medyków i policję. Migrant w najcięższym stanie trafił do szpitala. "Na razie nie wiadomo, kto pobił i okradł migrantów. Według ich relacji napastnicy wyglądali na Europejczyków i nie przypominali innych uchodźców. Irakijczycy i Syryjczyk początkowo wzięli ich za lokalnych mieszkańców i poprosili o wodę, na co ci zareagowali biciem" - czytamy. Onet powołuje się na informacje Grupy Granica.

Zaatakowani obcokrajowcy chcą się ubiegać w Polsce o przyznanie im statusu uchodźcy.

Kryzys humanitarny na granicy

Od kilku miesięcy trwa kryzys migracyjny wywołany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Białoruś zachęca cudzoziemców do przyjazdów do Mińska i próbowania przedostawania się na Zachód przez Litwę, Łotwę i Polskę. Praktycznie od początku napływu migrantów do naszego kraju polskie służby stosowały - i stosują - metodę push-back, czyli wypychają na Białoruś cudzoziemców, którym udało się przedostać do Polski. Są tacy, którzy byli wypychani kilkanaście razy. Dotyczy to także rodzin z dziećmi, kobiet, osób chorych.

Od 2 września na terenach przygranicznych w Polsce trwa stan wyjątkowy. Sytuacji nie mają prawa relacjonować na miejscu dziennikarze. Zakaz wjazdu dotyczy też aktywistów i lekarzy-wolontariuszy. Działacze organizacji pozarządowych stworzyli Grupę Granica, która koordynuje działania w pasie przygranicznym: pomaga migrantom, udziela pomocy prawnej.

Straż Graniczna podaje, że od początku roku zanotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy.