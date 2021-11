Marsz Niepodległości w podsumowaniu policji: 367 osób wylegitymowanych, 13 zatrzymanych

Zobacz wideo

ㄠcznie wylegitymowano 367 os鏏, 13 os鏏 zosta這 ukaranych mandatem karnym, 11 zosta這 zatrzymanych - powiedzia Marczak. Jak podkre郵i, "s to m.in. wykroczenia zwi您ane ze spo篡waniem alkoholu, ale to te wykroczenia zwi您ane chocia瘺y z niewykonywaniem polece funkcjonariusza".

Doda, 瞠 wystawiono 11 wniosk闚 o ukaranie do s康u, 11 os鏏 zatrzymano. - Przede wszystkim s to osoby, kt鏎e posiada造 narkotyki, przede wszystkim marihuan - zaznaczy rzecznik. - Pozosta貫 zatrzymane osoby to pojedyncze przypadki, czy to zniewa瞠nia policjanta, czy to naruszenia nietykalno軼i - doda.

Wyja郾i te, 瞠 te zatrzymania mia造 miejsce ju od wczesnych godzin porannych i wynika造 z prowadzonych dzia豉. - Wczorajsze wydarzenia na ulicach Warszawy by造 do嗆 spokojne i bezpieczne. Nie odnotowano powa積iejszych incydent闚, aczkolwiek dzisiaj jest kolejny dzie, gdy analizujemy materia, kt鏎y zosta przez nas zgromadzony - podsumowa Sylwester Marczak.

Spalonezdj璚ie Donalda Tuska

Rzecznik KSP pytany by o czwartkowe incydenty, podczas kt鏎ych spalona zosta豉 flaga Niemiec i zdj璚ie Donalda Tuska. - Mamy zabezpieczone materia造, kt鏎e s przekazywane w zale積o軼i od tego, z jak sytuacj mamy do czynienia, a przede wszystkim, w jakim rejonie mia這 miejsce to zdarzenie - odpowiedzia wymijaj帷o.

Z kolei rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka poinformowa, 瞠 na bie膨co s analizowane wszystkie zdarzenia zwi您ane z czwartkowym pochodem w stolicy, r闚nie te, z kt鏎ych nagrania kr捫 w sieci, i kt鏎e dotycz spalenia niemieckiej flagi i zdj璚ia Donalda Tuska. Wed逝g policjanta, w tej sytuacji mia這 miejsce naruszenie d鏏r osobistych Donalda Tuska. - W tym zakresie mo瞠 on podejmowa kroki prawne, natomiast my jeszcze dokonujemy tej analizy prawno-karnej wsp鏊nie z prokuratur pod k徠em ewentualnego wyci庵ni璚ia konsekwencji za wykroczenie lub za przest瘼stwo - powiedzia.

Marsz Niepodleg這軼i 2021

W czwartek 11 listopada odby si Marsz Niepodleg這軼i, kt鏎y wyruszy z ronda Dmowskiego i dotar na b這nia Stadionu PGE Narodowego. Na czele marszu szed Antoni Macierewicz w otoczeniu 畝ndarmerii Wojskowej oraz Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

Has貫m tegorocznego marsz by這 "Niepodleg這嗆 nie na sprzeda". Na czele zgromadzenia ustawi造 si grupy rekonstrukcji historycznej odtwarzaj帷e polsk husari oraz wojskowych z okresu II wojny 鈍iatowej. Obok nich sz造 tysi帷e uczestnik闚 z bia這-czerwonymi flagami. Widocznych by這 tak瞠 kilkana軼ie zielonych flag Obozu Narodowo-Radykalnego, a tak瞠 czarne flagi z krzy瞠m celtyckim.

Za organizacj marszu odpowiadaj 鈔odowiska narodowe, jednak w tym roku - aby umo磧iwi jego legalne przej軼ie - nadano mu status formalnego zgromadzenia organizowanego przez w豉dze publiczne. Powodem by豉 tocz帷a si w s康ach sprawa rejestracji marszu jako zgromadzenia cyklicznego, w kt鏎ej zapad造 orzeczenia niekorzystne dla jego organizator闚.