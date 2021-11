Przedłużona ważność certyfikatów covidowych. Warunkiem przyjęcie trzeciej dawki szczepionki

Zobacz wideo

Jak podaje resort zdrowia, dawkę przypominającą, nazywaną często trzecią dawką szczepionki, przyjęło w Polsce dotąd 1,2 mln osób. I to właśnie w ich przypadku ważność certyfikatów zostanie przedłużona o rok. Minister Adam Niedzielski stwierdził, że dodatkowe szczepienie jest "na tyle istotne dla budowy naszej odporności, że pozwoliliśmy sobie nie czekać na decyzję na poziomie całej Unii Europejskiej".

Dla Polaków certyfikaty covidowe pomocne są przede wszystkim przy przekraczaniu granicy i funkcjonowaniu poza Polską. W kraju nie ma przepisów, które dawałby ich posiadaczom większe możliwości - na wymaganie dokumentu od klientów zdecydowały się pojedyncze restauracje. Rząd jak do tej pory nie wprowadził jeszcze przepisów, które pozwalałyby chociażby na to, by pracodawcy sprawdzali certyfikaty pracowników.

Jednocześnie w wielu krajach Europy nie da się iść do restauracji czy kina, a nawet do pracy bez ważnego certyfikatu covidowego. Dokumentów wymaga część pracodawców we Francji i we Włoszech, ich okazanie jest tam konieczne między innymi w restauracjach, w transporcie publicznym, w teatrach czy muzeach, podobnie jest w Austrii i w niektórych landach Niemiec, a także niektórych obwodach Ukrainy.

Jednak tak długo, jak inne kraje unijne czy Ukraina nie zdecydują o przedłużeniu ważności certyfikatów dla osób zaszczepionych dawką przypominającą i nie będą honorować ich wydłużonego terminu, decyzja polskich władz niczego w praktyce nie zmieni.