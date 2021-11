"Tryb przyspieszony i nadzwyczajny". NBP wyemituje banknot i monetę o obronie granicy

Zobacz wideo

O emisji nowego banknotu i monety zdecydował prezes NBP. "Prof. Adam Glapiński podjął dzisiaj decyzję o wyemitowaniu w trybie przyspieszonym i nadzwyczajnym monety kolekcjonerskiej i banknotu kolekcjonerskiego poświęconych OBRONIE POLSKIEJ GRANICY WSCHODNIEJ" - poinformował bank centralny na Twitterze.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP - w tym kolekcjonerskie - są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Kryzys na granicy

Decyzja prezesa NBP zapadła w chwili nasilenia się kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Białoruś zachęca cudzoziemców do przyjazdów do Mińska i próbowania przedostawania się na Zachód przez Litwę, Łotwę i Polskę. Praktycznie od początku napływu migrantów do naszego kraju polskie służby stosowały - i stosują - metodę push-back, czyli wypychają na Białoruś cudzoziemców, którym udało się przedostać do Polski. Są tacy, którzy byli wypychani kilkanaście razy. Dotyczy to także rodzin z dziećmi, kobiet, osób chorych.

Od 2 września na terenach przygranicznych w Polsce trwa stan wyjątkowy. Sytuacji nie mają prawa relacjonować na miejscu dziennikarze. Zakaz wjazdu dotyczy też aktywistów i lekarzy-wolontariuszy. Działacze organizacji pozarządowych stworzyli Grupę Granica, która koordynuje działania w pasie przygranicznym: pomaga migrantom, udziela pomocy prawnej.

Straż Graniczna podaje, że od początku roku zanotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.