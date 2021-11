Pochowano 19-letniego Syryjczyka, który utopił się w Bugu. "Chciał skończyć studia, ale śmierć była szybsza"

Zobacz wideo

Ciało Ahmeda al-Hasana nurkowie wydobyli z Bugu - w pobliżu miejscowości Woroblin - 20 października. Dzień wcześniej próbował przekroczyć granicę wraz ze znajomym, miał zostać wepchnięty do Bugu przez białoruskich pograniczników.

Jak donosi Gazeta Wyborcza, przyczyną jego śmierci było utonięcie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. Śledczy wydali zgodę na pochówek migranta. Doszło do niego w poniedziałek. Ciało zmarłego złożono do ziemi w trumnie, bez wcześniejszego rytualnego obmycia i zawinięcia w biały całun. Przewodniczący miejscowej muzułmańskiej gminy wyznaniowej Maciej Szczęsnowicz tłumaczył "Wyborczej", że stało się tak, bo zwłoki znajdowały się w stanie rozkładu.

Do Bohonik, gdzie został pochowany Syryjczyk, przybyło w poniedziałek wielu dziennikarzy z całego świata. W uroczystości wzięło też udział kilkoro miejscowych muzułmanów. - Nie miał tu żadnej rodziny. Był sam, obcy, dlatego czuliśmy, że to nasz obowiązek, by tutaj przyjechać i pomodlić się za niego - powiedział syryjski doktor mieszkający w Polsce Fida Al-Hasan.

- Miał dużą nadzieję, że będzie mógł kontynuować studia, które zaczął, będąc w obozie dla uchodźców w Jordanii. Śmierć jednak była szybsza - dodał inny Syryjczyk Kasim Szady.

To on transmitował ceremonię matce zmarłego i jego siedmiu braciom. Niektórzy z nich - jak wcześniej zmarły - przebywają w obozie dla uchodźców w Jordanii (z tego obozu zmarły Ahmed dostał się do Mińska, skąd wraz innymi trafił na granicę z Polską).

Ahmed al-Hasan to jedna z 10 osób, których śmierć na granicy polski z Białorusią potwierdzają działający na miejscu aktywiści. Informacje o "co najmniej 10 ofiarach kryzysu " podają też zagraniczne agencje informacyjne.