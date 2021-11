"Nie możemy patrzeć obojętnie na cierpienie tych ludzi". Wspólny apel organizacji pomocowych

Zobacz wideo

"Oszukani. Bezbronni. Nasi bliźni. My możemy ich ocalić" - tak brzmi hasło, które znalazło się na plakatach promujących akcję. Kampanię tworzy kilkanaście organizacji, wśród nich Polska Akcja Humanitarna, Grupa Granica, Medycy na Granicy i warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.

- Przede wszystkim zależałoby nam na tym, aby większa część społeczeństwa nie była obojętna na sytuację, która dzieje się obecnie na granicy. To jest chyba najważniejsza sprawa - uruchomić nasze sumienia, bo sytuacja, z którą mamy do czynienia jest sytuacją nadzwyczajną - mówi prezes warszawskiego KIK Jakub Kiersnowski.

W jego opinii jest wiele możliwości rozwiązania kryzysu. Chodzi przede wszystkim o to, by postępować zgodnie z prawem międzynarodowym, czyli przyjąć wnioski o nadanie statusu uchodźcy od osób, które chciałyby je złożyć i zgodnie z przepisami je rozpatrzeć. Ludzie, którym zostałaby przyznana ochrona międzynarodowa, zdaniem naszego rozmówcy, powinny mieć możliwość pozostania w Polsce, natomiast pozostałe zostałyby deportowane.

"Wspólny głos organizacji pomocowych"

Na stronie internetowej promującej akcję pojawił się manifest organizacji pomocowych. Czytamy w nim m.in.: "Nie możemy patrzeć obojętnie na niezawinione cierpienie tych ludzi. Niezależnie od przyczyn, jakie przywiodły ich na polską granicę; niezależnie od tego, czy spełniają warunki otrzymania azylu w Europie, czy też powinni wrócić do swoich krajów - nie możemy pozwolić na to, by umierali z głodu, zimna i wyczerpania na naszej ziemi".

- To jest wspólny głos organizacji pomocowych, które od dłuższego czasu pomagają migrantom na granicy. Chcemy się m.in. zwrócić z apelem do rządu, aby dopuścił nas do prowadzenia działań humanitarnych, do zapewnienia pomocy medycznej osobom, które tego potrzebują. A najwięcej takich osób jest tuż przy granicy, w strefie stanu wyjątkowego - mówi nam Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.

Organizacje pomocowe zwracają też uwagę, że powinniśmy wszyscy pamiętać o humanitarnym traktowaniu ludzi na granicy, bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne czy przekonania. "Etyczne podstawy naszej cywilizacji nakazują głodnych nakarmić, nagich przyodziać, a podróżnych w dom przyjąć" - czytamy w manifeście.