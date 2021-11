Krakowska policja prowadzi postępowanie w sprawie dewastacji jednego z grobowców na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Funkcjonariusze nie podają, o który grób chodzi, ale ze zdjęć zamieszonych w internecie wynika, że to grobowiec rodziny Stuhrów. "Jak to skomentować? Każdy ma grób rodzinny i może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili" - napisał na Facebooku Maciej Stuhr.

Agencja Gazeta/Twitter