Żołnierze na granicy bez ciepłych posiłków? Dowództwo Generalne odpowiada

Zobacz wideo

"Żołnierze Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczący w ochronie granicy Polski na co dzień otrzymują trzy gorące posiłki i dodatkowo ciepły posiłek dowożony jest w termosach wprost na posterunki żołnierzy pełniących służbę w nocy" - podało DGRSZ w czwartek na Twitterze.

REKLAMA

W środowym oświadczeniu Dowództwo zdementowało "pojawiające się w mediach nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych złych warunków służby żołnierzy chroniących polską granicę".

Jak wówczas podkreślono - w komunikacie opublikowanym na Twitterze - kwestie żywienia w Wojsku Polskim regulowane są odpowiednimi przepisami. "Żołnierze w większości zakwaterowani są w budynkach użyteczności publicznej lub pensjonatach znajdujących się na terenie przygranicznym. Część z nich przebywa w całodobowo ogrzewanych wojskowych kontenerach lub namiotach. Są to warunki znane im z misji zagranicznych lub poligonów" - napisano w komunikacie.

Dowództwo podkreśliło ponadto, że żołnierze "są wyekwipowani w niezbędną i dostosowaną do warunków atmosferycznych odzież i sprzęt, mają też zapewnione artykuły pierwszej potrzeby".

Jak podkreślono, obecnie w zabezpieczaniu granicy biorą udział żołnierze z czterech dywizji, a czas pełnienia służby wynosi od 7 do 21 dni. "Po tym okresie (żołnierze) wracają do domu i przebywają na urlopach. Wykonywanie obowiązków bezpośrednio na granicy ma charakter zmianowy. Zwykle zmiany nie przekraczają 8 godzin służby, maksymalnie trwają do 12 godzin" - czytamy.

DGRSZ podkreśliło ponadto, że - decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka - żołnierze pełniący służbę na granicy otrzymują specjalne dodatki zadaniowe i motywacyjne, a "w budżecie resortu zagwarantowane są także środki na nagrody, które zostaną wypłacone jeszcze w tym roku".