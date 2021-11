Zbiórka to pomysł metropolity poznańskiego i szefa episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego. Po mszach księża mają zbierać pieniądze, które trafią do Caritasu, który w miejscowościach przy granicy z Białorusią stawia Namioty Nadziei z żywnością i paczkami dla migrantów.

REKLAMA

"W kościelnych szeregach zawrzało – postawa biskupów nie wszystkim księżom się podoba. Niektórzy mówią o tym publicznie. Ks. Daniel Wachowiak z archidiecezji poznańskiej komentuje bieżące wydarzenia na Twitterze. (...) "Utożsamianie Jezusa z każdym migrantem jest pójściem na modną łatwiznę" – twierdzi. Wachowiak przekonuje, że w sprawie migrantów pouczają ludzie rzucający obelgami na Kościół, zwolennicy aborcji, szydercy i sprawcy profanacji. Do tego grona dołączył teraz abp Stanisław Gądecki" - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Podobnych zachowań jest więcej. "Ks. Marcin Januszkiewicz ze Świdnicy, wnuk żołnierza Armii Krajowej, również aktywnie tweetujący, opublikował cytat z kardynała Stefana Wyszyńskiego: 'Dla nas po Bogu największa miłość to Polska!". (...) W opozycji do szefa episkopatu stoi także ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski z Krakowa: 'Wspieram różne akcje charytatywne, ale tej ogłoszonej przez abp. Gądeckiego nie'. Wzywa polskich biskupów, by pojechali z duchowym wsparciem do policjantów, żołnierzy i pograniczników oraz ich rodzin" - informuje "Wyborcza".

- To jest niesamowita historia - komentował w TOK FM Jacek Żakowski. - Przewodniczący episkopatu apeluje o zbiórkę na pomoc humanitarną dla osób ratowanych w polskich lasach, a cytowani przez "GW" księża - udając, że stają po stronie munduru - w zasadzie nawołują do bojkotu udzielania humanitarnej pomocy. Księża... Faceci, którzy studiowali w seminarium lata całe, którzy z ambony cytują Pismo Święte... Oni nie chcą pomagać, niech ci ludzie w lasach umierają. Coś niesamowitego! - ocenił gospodarz Poranka Radia TOK FM.