Straż Graniczna: Cztery osoby próbowały przedostać się przez Bug pontonem

Jak poinformował rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w czwartek w późnych godzinach popołudniowych "na wysokości placówki SG w Janowie Podlaskim funkcjonariusze oraz żołnierze udaremnili czterem emigrantom próbę nielegalnego przekroczenia granicy z terytorium Białorusi do Polski za pomocą łodzi pontonowej". Sienicki dodał, że osoby zostały zawrócone na Białoruś.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Łukaszenka gra migrantami

Od 2 września w ponad 180 gminach w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje stan wyjątkowy. Z tego powodu na ten teren nie mogą wjeżdżać m.in. dziennikarze oraz lekarze-wolontariusze.

Migranci przy granicach Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią pojawili się kilka miesięcy temu. Po tym, jak UE zdecydowała się na nowe sankcje wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki, dyktator zdecydował się na wykorzystanie ludzi, którzy chcą lepszego i bezpieczniejszego życia na Zachodzie. Białoruś przygotowała akcję "promocyjną", by zachęcić ich do przylatywania do Mińska. Szlak przez granicę z Polską oraz krajami bałtyckimi przedstawiano jako "najłatwiejszą trasę migracyjną w historii".