Nie żyje 29-letni górnik poszkodowany w wyniku piątkowego przerwania podziemnej tamy izolacyjnej w rybnickiej kopalni Chwałowice - potwierdziła Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Dwaj inni pracujący w pobliżu tamy górnicy trafili do szpitala. Zmarły górnik to dwunasta w tym roku śmiertelna ofiara pracy w polskim przemyśle wydobywczym i ósma w kopalniach węgla kamiennego.

Rybnik, kopalnia Chwałowice, zdj. ilustracyjne / Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta