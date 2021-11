Żywiec. Wszczęto postępowanie ws. "imprezy" w sądzie. "30 osób bez maseczek", a w tle gitara

Spotkanie - jak podał lokalny portal beskidzka24.pl - zarejestrował i opublikował w internecie mężczyzna, który otrzymał wezwanie do sądu za brak maseczki. Miał on pomylić drzwi i wejść do innej sali. "Jak twierdzi, odbywała się tam prywatna impreza, gdzie na stole rozstawione były talerze z jedzeniem i siedziało ok. 30 osób bez maseczek" - podał portal. Na filmie widać też gitarę opartą o ścianę.

Zdarzenie miało miejsce w połowie ubiegłego tygodnia. Autor nagrania twierdzi, że wszedł do sądu przed godziną 15. Wezwał też na miejsce policję. Na nagraniu widać, że funkcjonariusze nie weszli do sali. Zaproponowali natomiast, aby mężczyzna złożył zawiadomienie i dołączył zapis wideo.

- Zarówno prezes sądu okręgowego w Bielsku-Białej, jaki i prezes sądu rejonowego w Żywcu, wszczęli postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. O wynikach będziemy informowali. Nie zamierzamy niczego ukrywać, ale w tej chwili jest zbyt wcześnie, bym mógł cokolwiek powiedzieć o przedmiocie tego spotkania - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik bielskiego sądu okręgowego sędzia Jarosław Sablik.