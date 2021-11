"Wraz z tysiącami ludzi powtarzamy i będziemy powtarzać aż do skutku: Stop torturom na granicy!" - piszą w wydanym oświadczeniu badacze antysemityzmu. "To nie władze Białorusi zmusiły polskie władze do traktowania uchodźców w sposób sprzeczny z zasadami moralnymi" - przekonują.

Ramil Nasibulin / AP