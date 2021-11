Ekspert wylicza, co mogło oburzyć Barbarę Nowak w nowych "Dziadach". "Konrad jest kobietą"

Małopolska kurator oświaty odradza szkołom oglądanie "Dziadów" w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Zdaniem krytyka teatralnego Łukasza Drewniaka, jej protest jest przesadzony i może odnieść zupełnie odwrotny skutek. - Szkoły już nie chodzą grupowo do teatru. Jeśli więc teraz, po jej wpisie, jest szeptana propaganda, że zdarzyło się coś niezwykłego w teatrze, to młodzież - czy będzie to zakazane, czy nie - pójdzie sama z siebie na spektakl - mówił gość TOK FM

