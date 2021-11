Monika Morawiecka odchodzi z PGE Baltica. Kuzynka premiera zrezygnowała ze stanowiska prezesa

Zobacz wideo

Jak poinformowała PGE - Monika Morawiecka, która kierowała PGE Baltica od lutego 2019 roku, złożyła rezygnację 24 listopada, a w spółce pozostanie do 31 grudnia 2021 roku.

REKLAMA

Kim jest Monika Morawiecka?

Monika Morawiecka pracowała w PGE od 2006 roku. Od 2010 roku odpowiadała za strategię Grupy Kapitałowej, m.in. proponowanie długoterminowych planów rozwoju zarówno w obszarze energetyki konwencjonalnej, jak i OZE, oraz za zarządzanie regulacyjne.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku i odpowiada za program budowy trzech farm wiatrowych na Bałtyku: Baltica-1, która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW; Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci przesyłowej propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1489 MW, oraz Baltica-3 z umową przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.

Partnerem PGE w projekcie offshore jest duński Orsted. W maju 2021 roku spółki Orsteda objęły po 50 proc. udziałów w spółkach Baltica 2 oraz Baltica 3, płacąc ponad 680 mln zł.