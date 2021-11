Szkolna orkiestra miała grać dla służb na granicy. "Nie godzimy się, by dzieci składały hołd dziękczynny"

Koncert "Muzyczna Młodzież dla Straży Granicznej" miał być formą podziękowania dla mundurowych z granicy. Granicy, przez którą do Polski, ale też na Zachód próbują się dostać wycieńczeni, chorzy, głodni migranci m.in. z Iraku, Afganistanu czy Syrii. - Nie godzimy się, by nasze dzieci miały składać hołd dziękczynny służbom za to, co dzieje się na granicy - mówi nam kilkoro rodziców.

Fot. Maxim Guchek/AP