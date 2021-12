Wiceminister ogłasza zasady obecności mediów przy granicy. To komendant SG będzie "kompletował" dziennikarzy

Zobacz wideo

We wtorek Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy; nowelę niezwłocznie podpisał prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Na jej mocy - rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji - od 1 grudnia do 1 marca w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią obowiązywać będzie zakaz przebywania. Zakaz obejmie 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. To taki sam obszar, na którym wprowadzono stan wyjątkowy.

Na środowej konferencji wiceszef MSWiA Błażej Poboży przypomniał, że komendant właściwej placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób, w szczególności dziennikarzy. Jego zdaniem, to "odpowiedź na postulaty wychodzące od przedstawicieli mediów".

Jak poinformował, wizyty dziennikarskie na granicy będą odbywały się na podstawie akredytacji wydawanych przez komendanta właściwej placówki SG. Dziennikarze będą wjeżdżali w strefę nadgraniczną pod opieką Straży Granicznej. - Dziennikarze będą wskazywali obszar, który chcieliby odwiedzić, oraz czas - wskazał. Jak dodał, szczegółowe zasady wjazdu będą opublikowane jeszcze w środę na stronie Straży Granicznej.

Wiceminister stwierdził również, że komendant SG będzie starał się tak "kompletować" zestaw dziennikarzy, by zapewnić "pełen pluralizm". - Będziemy starali się, aby każdorazowo w takim jednym zespole wizytującym byli przedstawiciele telewizji, radia, mediów internetowych - powiedział.

Błażej Poboży poinformował, że obecność dziennikarzy na obszarze przygranicznym "będzie każdorazowo poprzedzona, w dniu wyjazdu, szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa, a także złożeniem kilku oświadczeń". Jak zaznaczył, dziennikarze w strefie będą też oznaczeni "w postaci specjalnej kamizelki wskazującej na to, że są to osoby reprezentujące polskie media".

Spotkania dziennikarzy z ekspertami wybranymi przez rząd?

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że w piątek ruszy centrum prasowe dla dziennikarzy, którzy relacjonują sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Dodał, że centrum prasowe ulokowane jest między Kuźnicą a Sokółką. - Będzie miejscem pracy dla dziennikarzy polskich i zagranicznych - zaznaczył.

- W centrum będą odbywały się konferencje prasowe, ale również spotkania z ekspertami od tematyki wschodniej. Będą to specjalne, pogłębione warsztaty o sytuacji geopolitycznej, podczas których można w horyzontalny sposób wyjaśnić aktualne działania pochodzące ze wschodu - powiedział rzecznik rządu.

Przypomnijmy, że od 2 września, czyli odkąd rząd wprowadził stan wyjątkowy na pograniczu polsko-białoruskim, dziennikarze nie mają tam wstępu. Nie mogą w żaden sposób zweryfikować komunikatów służb dotyczących kryzysu migracyjnego, który rząd przedstawia jako "wojnę hybrydową" i zagrożenie dla Polski.