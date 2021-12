Żakowski apeluje do dziennikarzy: Nie błagajcie o łaskę. Szkoda naszego dobrego imienia

- To jest upokarzające. To jest wbrew konstytucji. Weźmiecie udział w cyrku Kamińskiego. Mieliście dość charakteru, żeby nie skorzystać z cyrku Łukaszenki, miejcie też dość charakteru, żeby nie skorzystać z oferty Kamińskiego - mówił w TOK FM Jacek Żakowski, który apelował do dziennikarzy, by nie wysyłali wniosków do Straży Granicznej o wjazd do strefy przygranicznej.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta