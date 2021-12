Młodzieżowe Słowo Roku 2021 wybrane. "Śpiulkolot" pokonał konkurencję

Jak wyjaśniła w rozmowie z PAP prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i członkini jury plebiscytu, zwycięski "Śpiulkolot" to "żartobliwy wyraz oznaczający sen, czynność spania, samo udawanie się na spoczynek lub nawet łóżko czy inne przyjemne miejsce do spędzania czasu w "objęciach Morfeusza". Badaczka podkreśliła, że budzi ono dobre skojarzenia i uśmiech na twarzy. - Z jednej strony odnosi się do potocznego słowa "śpiulkać", czyli spać, a z drugiej do memu, przedstawiającego urocze zwierzątka w wymyślnych, miękkich pojazdach - wskazała.

Na drugim miejscu z liczbą 4450 głosów znalazło się ulubione młodzieżowe pożegnanie, czyli wymawiana z angielska "naura", zgłaszane dość często już w ubiegłym roku. Na trzecim – powiedzenie i riposta, swoista "odzywka na każdą zaczepkę", czyli "Twoja stara". - Na to – bądź co bądź – niezbyt już nowe powiedzenie głosowało ponad 3148 osób. W wielu definicjach przedstawianych przez zgłaszających osłabiano negatywny wydźwięk tej riposty ze względu na naturalne konotacje kulturowe (w slangu młodzieżowym od dawna słowo"stara" było synonimem matki) – wyjaśniła prof. Wileczek.

W drugim etapie plebiscytu na finałowa dwudziestkę głosowało 34885 osób. - Co ciekawe, na zwycięskie słowo głosowało najwięcej osób powyżej 18 r. życia, wydaje się więc, że "śpiulkolot jest "wynalazkiem" językowym nieco starszej młodzieży lub tych młodych lub czujących się młodo dorosłych, dla których humor internetowy oparty na memach jest chlebem powszednim – oceniła badaczka.

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.