"Chowam się w zamkniętym tapczanie i myślę: Tak jest w trumnie" [Pamiętniki LGBTQIA+]

- Mama nie przeprosiła mnie za to, że kiedy ojczym mnie pobił, nie uwierzyła mi. To było niedługo po tym, jak wspomniałam mu, że wolałabym urodzić się chłopcem (...) wracając tego dnia do domu, zastała mnie zamkniętą w łazience, bo ojczym zerwał drzwi mojego pokoju, kiedy - próbując się przed nim obronić - starałam się je zamknąć. Ona i tak uznała, że kłamię - mówi w podcaście "Pamiętniki LGBTQIA+" osoba niebinarna z Białegostoku.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta