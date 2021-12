Podlaska policja: W lesie znaleziono zwłoki mężczyzny. "Był przy nich plecak i nigeryjski paszport"

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa powiedziała PAP, że ciało znaleźli żołnierze w odległości około 9 km od granicy polsko-białoruskiej. Zaznaczył, że nie wiadomo na pewno, czy osoba ta to właśnie Nigeryjczyk, którego paszport znaleziono. Tożsamość będzie ustalana.

W związku ze zdarzeniem we wtorek policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora.

Zwłoki mężczyzny zostały przekazane do zakładu medycyny sądowej.

"Zakaz przebywania"

Na początku grudnia Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy; nowelę niezwłocznie podpisał prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Na jej mocy - rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji - od 1 grudnia do 1 marca w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią obowiązywać będzie zakaz przebywania. Zakaz obejmie 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. To taki sam obszar, na którym wprowadzono stan wyjątkowy.