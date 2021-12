"GW": Trzęsienie ziemi w dolnośląskiej policji. Dowódcy tracą stanowiska

Zobacz wideo

O dolnośląskim garnizonie policji Polska usłyszała, gdy w związku z interwencjami tamtejszych funkcjonariuszy zmarły trzy osoby. Stało się to przełomie lipca i sierpnia. Jedną z osób, która wtedy zmarła, był Dmytro Nikiforenko, obywatel Ukrainy pobity przez policjantów i pracowników izby wytrzeźwień.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że w komisariacie policji Wrocław Stare Miasto - znanym z tragicznej śmierci Igora Stachowiaka - zniknęła teczka personalna tajnego współpracownika. Jak donosi dziennik, jego życie ma być teraz zagrożone. - To materiały najtajniejsze ze ściśle tajnych. Ich zawieruszenie to gorzej niż zginęłaby komuś broń, bo naraża życie osoby, która zdecydowała się na współpracę z policją - powiedział jeden z informatorów "Wyborczej". Według niego we wrocławskiej policji panuje obecnie psychoza. - Nikt wam więcej nie powie, bo wszyscy się boją. Pierwsze głowy już poleciały - dodał.

Właśnie z tą sprawą ma mieć związek dymisja szefa komendy miejskiej Macieja Januszkiewicza. Potwierdza to komenda wojewódzka w oświadczeniu, które opublikowano w środę. Czytamy w nim, że kontrolę w związku z "ujawnionymi nieprawidłowościami dotyczącymi przechowywania dokumentów niejawnych" wszczęto 30 listopada. Zawiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturę. Trwają też kontrole i ABW, i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

"Natychmiast odsunięto szefa wydziału kryminalnego i jego zastępcę. Nieoficjalnie wiemy, że przeniesiono ich do służby patrolowej w Komendzie Miejskiej. Kolejna decyzja personalna to dymisja komendanta komisariatu Wrocław Stare Miasto młodszego inspektora Romana Bojdoła i jego zastępcy do spraw kryminalnych. Dziś (8 grudnia) natomiast zapadła decyzja o odwołaniu szefa wrocławskiej policji Macieja Januszkiewicza" - czytamy w "Wyborczej". Jak dodaje dziennik, to jeszcze nie koniec "personalnego trzęsienia ziemi".