Komisja Europejska obroni zatrudnionych przez algorytm? "Bogate firmy będą wmawiać, że to złe przepisy"

Według szacunków Komisji Europejskiej 28 mln ludzi we Wspólnocie pracuje dla tzw. platform cyfrowych - są wśród nich dostawcy jedzenia, kierowcy, opiekunowie dzieci czy osób starszych, osoby sprzątające mieszkania etc. Zdaniem unijnych urzędników aż 5,5 mln z nich ma niewłaściwą umowę i pracuje w niewłaściwym reżimie prawnym. W związku z tym KE przedstawiła projekt regulacji, które mogą sprawić, że zmieni się rodzaj zatrudnienia od 1 do 4 mln spośród tych osób.

- Bardzo dobrze, że te propozycje się wreszcie pojawiły - komentował w audycji "Światopodgląd" Jan Zygmuntowski, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Przekonywał, że postulaty uregulowania działalności platform cyfrowych, takich jak Glovo czy Uber, pojawiały się już od pewnego czasu, nie tylko ze strony zatrudniających się za ich pośrednictwem. - Pracownikom trudno się organizować przez platformy. Znamy przypadki, kiedy strajki kończyły się usuwaniem tych pracowników z dnia na dzień - podkreślał rozmówca Agnieszki Lichnerowicz. Co istotne, do chóru wołającego o regulacje dołączały się także związki zawodowe, które nie mają bezpośrednio interesów, by bronić pracowników platform, bo nie są to osoby uzwiązkowione, płacące składki.

- Projekt, który powstał, jest dość ambitny. Teraz będziemy mierzyli się z ogromną kampanią bogatych firm, które będą wmawiać nam, że to są złe przepisy - przewidywał Zygmuntowski.

Jak wyjaśniał, linia sporu dotyczyła określenia, czy platformy są pracodawcami, czy tylko pośrednikami. - Bardzo długo prezentowana była linia, według której np. kierowca jest mikroprzedsiębiorcą, który wykonuje usługę na zlecenie. To zawsze była fikcja prawna, ponieważ jeśli mamy firmę, która wyznacza miejsce, cenę, wynagrodzenie, warunki, pilnuje profili i ocen, od których zależy liczba zleceń - to spełnia każdy warunek, który stanowi o niej jako firmie zatrudniającej pracowników. Nie ma nic wspólnego z pośrednictwem - argumentował ekspert.

Przyznał jednak, że materia, z którą się mierzymy, jest nowa i złożona, ponieważ dotyczy narzędzi cyfrowych. A więc nie mamy już zdeterminowanego miejsca pracy, przez co traci ono na znaczeniu jako wyznacznik, czy firma kogoś zatrudnia, czy też nie. - KE w tych przepisach chce wyznaczyć kryteria, które powiedzą, czy platforma jest pracodawcą. I to wcale nie chodzi o to, żeby każdy w nich pracujący miał etat i musiał pracować 8 godzin. Na pewno będą różne formy kontraktów czy umów - przewidywał Jan Zygmuntowski.

Po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co powinien otrzymać pracownik - czy jest to prawo od urlopu, do wylogowania się, do płacy minimalnej, zabezpieczenia BHP, zasiłku etc. A przy tym pamiętać, że standardy ich dotyczące nie są w Unii jednolite. A zatem problemem, który na pewno się pojawi, będzie potrzeba zgrania rozwiązań dla krajów całej UE. To, co zostanie wypracowane, ma być - zdaniem Zygmuntowskiego - "nowym standardem opiekuńczego państwa i szacunku dla pracownika".

Gość "Światopodglądu" zwracał również uwagę na próbę zajrzenia do algorytmów, które w dużym stopniu decydują m.in. o warunkach pracy czy zarobku osób pracujących dla platform cyfrowych. - Algorytm jest nowym szefem, który nic sensownego nie mówi nam o naszej pracy. Dlatego potrzebna jest możliwość wglądu w algorytm, potrzebny jest człowiek, który może wyjaśnić, dlaczego tak to działa, do którego można się odwołać - wskazywał ekspert. I dodał, że rozwiązania, choć dla wielu mogą być nowością, nowe nie są, bo częściowo wprowadziła je już Hiszpania.

Teraz ruchu można spodziewać się ze strony platform cyfrowych. Agnieszka Lichnerowicz przywołała zapowiedź dyrektora z firmy Bolt, który stwierdził, że na skutek wprowadzenia nowego prawa jeden na dwóch kierowców straci zatrudnienie. - Proszę zobaczyć, co oni mówią: my nie zejdziemy z naszych zysków, wolimy wyrzucić ludzi. A przecież to nie regulator zwolni ludzi, tylko ta firma - i zrobi to po to, by zachować swoje własne zyski - argumentował Zygmuntowski.