"Skandaliczny przejaw moralnego zepsucia". Muzeum Auschwitz reaguje na transparent Konfederacji

Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia; szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie - podkreśliło Muzeum Auschwitz. To reakcja na transparent z protestu z udziałem Konfederacji nawiązujący do napisu "Arbeit macht frei".

2 Twitter/gromota Otwórz galerię Na Gazeta.pl